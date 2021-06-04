Kırşehir'de gençler "Kariyer Buluşmaları"nda bir araya geldi
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Kırşehir'de gençler "Kariyer Buluşmaları"nda bir araya geldi

Kırşehir'de gençler 'Kariyer Buluşmaları'nda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından gençlere yönelik canlı yayınlar ve "Kariyer Buluşmaları" etkinlikleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından gençlere yönelik canlı yayınlar ve "Kariyer Buluşmaları" etkinlikleri gerçekleştirdiği bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, spor, eğitim, söyleşi, sohbet ve gençliğe dair birçok faaliyetin sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Canlı yayınları yapıldığı, spor ve gençlik konularını içeren programlar gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, salgın sürecinde antrenörler eşliğinde haftanın 3 günü sabah sporlarının da çevrim içi devam ettiği aktarıldı.

Gençliğe yönelik sosyal içerikli yayınlarda "Kariyer Buluşmaları" programı da düzenlendiği aktarılan açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, İl Müftüsü Mehmet Yaman ile başarı hikayelerini anlatan bazı sporcuların gençlerle buluşmalarının sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Gençlerimiz ve sporcularımızı geleceğe hazırlanırken hangi şartlarda olurlarsa olsun, her zaman yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda dijital teknolojiden yararlanarak sporcularımıza ve gençlerimize ulaşıyoruz. Sosyal medya platformları üzerinden aynı anda canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Kariyer Buluşmaları programları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de gençler 'Kariyer Buluşmaları'nda bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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