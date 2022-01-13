Kırşehir'de gençler "empati istasyonu"nda beyaz bastonla yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de gençler "empati istasyonu"nda beyaz bastonla yürüdü

Kırşehir'de gençler
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de görme engellilerin yollarda yaşadığı zorluklara dikkati çekmek isteyen gençler, gözlerini bağlayarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de görme engellilerin yollarda yaşadığı zorluklara dikkati çekmek isteyen gençler, gözlerini bağlayarak beyaz bastonla yürüyüş yaptı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Cacabey Gençlik Merkezinde görevli personel ve gönüllü gençler, 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası dolayısıyla "empati istasyonu" etkinliği düzenledi.

Merkezin spor salonunda görme engellilerle bir araya gelen grup, "empati istasyonu"nda belirlenen parkurda beyaz bastonla yürüdü.

Gençlik lideri Hülya Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız görme engellilerin dünyasına inerek biraz olsun onları anlamaya çalışmaktır. Engelsiz bir dünya diliyorum." dedi.

Aleyna Kurt da etkinlikle empati yapma fırsatı bulduklarını belirterek, "Küçücük bir yürüyüşle de olsa onları anladık. Hepimiz engelli adayıyız. Farkındalık zaten bunun içindi." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli Öztürk Çoban ise beyaz bastonla gözleri kapalı yaptığı yürüyüşte engellilerin duygularını hissettiğini anlatarak, "Onlara her konuda yardımcı olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Kırşehir'de gençler empati istasyonu nda beyaz bastonla yürüdü

Kırşehir'de gençler empati istasyonu nda beyaz bastonla yürüdü

Kırşehir'de gençler empati istasyonu nda beyaz bastonla yürüdü

Kırşehir'de gençler empati istasyonu nda beyaz bastonla yürüdü

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

 Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

 Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title