Kırşehir'de geleceğin sporcularının belirlenmesi için testler sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Kırşehir'de geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Kırşehir'de geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Kırşehir'de ilçeler dahil tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilere yönelik yapılan yetenek taramalarının ardından başarılı öğrenciler bugün testlere girdi.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi Spor salonunda kent merkezi ve ilçelerden gelen 128 öğrenci, boy, kilo değerleri kontrol edilip, reaksiyon ve denge testlerine tabi tutuldu. Aileleriyle gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de gelecek vaat eden genç sporcuların belirlendiğini söyledi.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin tamamına yönelik olarak yetenek taramasının ardından, çalışmalara devam edecek öğrencileri toplam 8 istasyonda, tamamen bilimsel tekniklerle, 3, 6 ve 12 aylık periyotlar şeklinde olmak üzere dönemsel testlere aldıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugünkü taramada, çocukların reaksiyon ve denge tespitlerini yapıyoruz. Aynı zamanda boy kilo sürecini de gözlemliyoruz. Elimize geçen donelerle çocukları doğru branş seçimine yönlendirmek istiyoruz. İnşallah bu çalışmalarla ülkemize ve şehrimize yeni milli sporcular bulurken, çalışmalarla gençlerin Türk sporuna katılmalarını amaçlıyoruz. Kırşehir'de ilçeler dahil olmak üzere toplam 128 öğrenci reaksiyon ve denge testlerine tabi tutuluyor. Dönemsel devam eden testlerde, çocuklarımızın ne aşamada olduklarını, yapılan çalışmaların onlara nasıl katkı sağladığını, çıkan sonuca göre de çocukların hangi sporu yapmaları gerektiğini belirliyoruz. Onların son durumuna göre de yeni çalışmalar uygulayarak, nihai sonuçta onları branşlaştırmak istiyoruz."

Testlere katılan öğrencilerden bazılarının denge bazılarının ise reaksiyon testinde zorlandıkları gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner