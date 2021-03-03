Kırşehir'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi
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Kırşehir'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi

03.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:55
Kırşehir'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gazetecilere afet farkındalık eğitimi verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gazetecilere afet farkındalık eğitimi verdi.

Kurumun toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD İl Müdürü Metin Alpaslan, sunum eşliğinde afetlerle ilgili genel bilgi vererek, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattı.

Alpaslan, sunumun ardından yaptığı açıklamada, 2020 yılında İzmir ve Elazığ depremleri, Giresun sel ve Van'da çığ felaketleri yaşandığını hatırlatarak, her zaman bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

AFAD Başkanlığının 2021 yılını Türkiye genelinde Afete Hazırlık Eğitim Yılı ilan ettiğini aktaran Alpaslan, şunları kaydetti:

"İlimizdeki tüm bireylere ulaşmak istiyoruz. Planlamalarımızı yaptık. Ocak ayından itibaren de çalışmalarımıza başladık. Afete hazırlık eğitimleri veriyoruz. Bu yılın sonuna kadar da eğitimlerimiz devam edecek. Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış biçimleri, vatandaşların bu esnada nasıl hareket edecekleri ve hayatta kalacaklarını uygulamalı ve görsel olarak insanlarımıza anlatıyoruz. Bu anlatılanlar sayesinde vatandaşlarımız deprem olduğunda doğru davranış biçimlerini uygulayabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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