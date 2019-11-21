Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı
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Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

21.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:25
Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

(İHA) – 'de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mahallesi üzerinde ikamet eden İ.U., erken saatlerde içinde köz bulunan soba kovasını balkona gaz yağı ile birlikte koydu. Bir süre sonra ısınmanın da etkisiyle gaz yağı patladı. Çevrede bulunan esnafında zarar gördüğü patlamada yaralanan İ.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.U.'nun evinde polis inceleme başlattı.


Çevrede bulunan esnaflar ise Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kaldırım ve dükkanlarında temizleme çalışması yaptı. Yaşanan patlama ile ilgili incelemeler sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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