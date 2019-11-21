Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

21.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:25

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden İ.U., sabah erken saatlerde içinde köz bulunan soba kovasını balkona gaz yağı ile birlikte koydu. Bir süre sonra ısınmanın da etkisiyle gaz yağı patladı. Çevrede bulunan esnafında zarar gördüğü patlamada yaralanan İ.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.U.'nun evinde polis inceleme başlattı.



Çevrede bulunan esnaflar ise Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kaldırım ve dükkanlarında temizleme çalışması yaptı. Yaşanan patlama ile ilgili incelemeler sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA