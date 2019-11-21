Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı
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Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı

Kırşehir'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

21.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:16
Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı

'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Mahallesi'nde yaşayan İ.U. (74), evindeki sobaya gaz yağı döktü.

Aniden parlayan sobanın patlaması sonucu İ.U. yaralandı. Evde çıkan yangın, komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İ.U, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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