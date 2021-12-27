Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı - Haberler
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Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı

Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı.

Terme Caddesi'nde otobüs durağında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak otobüs durağında güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan, test kağıtları, kalemlik ve eğitim malzemeleri çıktı.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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