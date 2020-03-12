Kırşehir'de forkliftin altında kalan işçi öldü
Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
12.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:40
Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Lastik fabrikasında işçi Rahmi Mamak'ın (35) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İş makinesinin altında kalan Mamak, fabrikadaki diğer işçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan sağlık kontrolünde Mamak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA