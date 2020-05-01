Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri "1 Mayıs"ı çalışarak geçiriyor
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Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri "1 Mayıs"ı çalışarak geçiriyor

Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri
01.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:46

Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti.

Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti.

Kentte ramazan dolayısıyla pide üretimine devam eden fırınlar ile kentin temizlenmesinde görev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapmadı.

Atatürk Caddesi'nde bir fırında çalışan Ahmet Solak, AA muhabirine, bayram da olsa çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İşçi bayramında tatil yapmadıklarını, her zaman çalışmak zorunda olduklarını anlatan Solak, "Tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyorum. Ekmeğimizin derdindeyiz, lokmamızın peşindeyiz. Türkiye'miz bazı sıkıntılarla boğuşuyor ama biz de desteğimizi göstermek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temizlik görevlileri işçi bayramında temizlik için meydanlarda

Kırşehir Belediyesi temizlik işleri sorumlusu Zafer Satılmış da işçi bayramı da olsa personelin çalışmalarına devam ettiğini, temizlik görevlilerinin kutlamalar için değil, temizlik için meydanlarda olduğunu söyledi.

Satılmış, halkın gereksinimleri ve çevre temizliği için bayram da olsa ara vermeden çalıştıklarını hatırlatarak, tüm personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Temizlik İşlerinde görevli Ersin Bıyıklı da ailesinin geçimini sağlamak için bayram da dahil olmak üzere tatil yapmadan çalıştığını aktararak, "Evimize helal lokma götürmek için çalışıyoruz. Bugün işçi bayramı ama biz şehrimizin temizliği için memlekete hizmet için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Temizlik görevlisi Medet Başaran, işçi bayramında meydanları, sokakları, caddeleri temizlemeye devam ettiklerini söyledi.

Başaran, "Evimize ekmek götürmek zorundayız. Bugün işçi bayramı olduğu halde, işimizin başındayız. Ülkemizde koronavirüsten dolayı bir salgın var ama tedbirlerimizi alarak en iyi şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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