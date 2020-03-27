Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Kırşehir'de 12 suçtan 11 yıldır aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" gibi 12 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan L.A'nın kentte kaldığı eve operasyon düzenledi.

Yakalanan L.A'nın üzerinde sahte Çekya kimliği bulundu.

Yaklaşık 11 yıldır aranan L.A, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA