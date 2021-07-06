Kırşehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Kaman Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğinin eski yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B, Ö.B, K.K, C.K, K.Y, A.S, M.T ve N.C. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız