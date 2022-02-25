Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan "mahrem imam" ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapı içerisinde oldukları tespit edilen sözde mahrem imam R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V'nin Kaman ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 2 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve S.V, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Kırşehir, Mahrem, Güncel, Haberler

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