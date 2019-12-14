Kırşehir'de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

14.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil, Kayseri'den gelen 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 25 yolcunun bulunduğu otomobilde ise yaralanan olmazken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA