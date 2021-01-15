Kırşehir'de evinin çatısından düşen kişi yaralandı
15.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:30
Kırşehir'de, tek katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarırken düşen kişi yaralandı.
Kırşehir'de, tek katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarırken düşen kişi yaralandı.
Merkez Hızırağa Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan Abdurrahman Şahin (63), yağmur nedeniyle kiremitleri tamir etmek için çatıya çıktı.
Çalışma yaparken dengesini kaybeden Şahin, yere düştü.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlı ekibi, Şahin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kafa travması geçirdiği belirlenen Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner