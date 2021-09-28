Kırşehir'de evcil hayvanlar parkı yeni sakinleriyle ilgi görüyor - Haberler
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Kırşehir'de evcil hayvanlar parkı yeni sakinleriyle ilgi görüyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de evcil hayvanlar parkı yeni sakinleriyle ilgi görüyor

Kırşehir'de bulunan Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'nın yeni sakinleriyle ilgi gördüğü belirtildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bulunan Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'nın yeni sakinleriyle ilgi gördüğü belirtildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Güneykent yolundaki evcil hayvanlar parkına en son Kamerun koyunu, leylek, ceylan, ala geyik ve örümcek maymunu gibi yeni tür hayvanların getirildiği ifade edildi.

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'nın çocuklar başta olmak üzere her kesimden ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, tavuktan kekliğe, ördekten koyun ve keçiye kadar çok sayıda hayvanın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gelen yeni tür hayvanlarla burada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlara canlılar dünyasını tanıtmak için uygun ve sağlıklı bir ortam hazırladıklarını kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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