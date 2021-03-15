Kırşehir'de esnafa sertifikalı Ahilik eğitimi verilmesi için kurumlar iş birliği yaptı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Ahiliğin esnaf arasında daha iyi yaşatılması için "Ahi Evran Yılı" kapsamında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Ahiliğin esnaf arasında daha iyi yaşatılması için "Ahi Evran Yılı" kapsamında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

Öztürk, AA muhabirine, üniversite olarak Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerinin halk arasında yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu öğretinin başkenti Kırşehir'de çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ahiliğin KAEÜ'nün tüm fakülte ve yüksekokullarında zorunlu ders olarak okutulduğunu anımsatan Öztürk, çeşitli sempozyum, konferans ve panellerle de üniversite dışındaki kesimlere ulaşılmaya gayret edildiğini dile getirdi.

Öztürk, bu kültürün önce Kırşehir'de ardından da Anadolu'da özellikle esnaf tarafından yaşatılması için "Sertifikası Olmayan Esnaf Kalmasın Projesi" hazırladıklarını belirterek, UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021)in "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ilgili kurumların iş birliğiyle projeyi hayata geçirmek için somut adımlar atılmaya başlandığını aktardı.

Esnafın eğitimler sonunda alacağı sertifikaları iş yerlerine asacaklarına işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Ahilik ruhunun Kırşehir'de tam olarak uygulanabilmesi ve eğitim verilmesi gerektiğinden yola çıkarak bir proje hazırladık. Bu projeyi Esnaf Genel Müdürlüğüne sunduk, bütçe kabul gördü ve destek sağlandı. Sayın Valimiz İbrahim Akın ile görüştük. Valilikte, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir araya geldik. Sonraki görüşmemizde bir yer tahsisi yapıldıktan sonra eğitimlere başlanacak."

Zorunlu ders kitabını hazırlayan, Ahilik araştırmalarında uzman akademisyenlerin yaklaşık 8 hafta eğitim vereceğini anlatan Öztürk, "Gönüllülük esasına dayalı katılımla esnafımıza Ahiliğin felsefesi, hayata bakışı, yardım severliği, tüketiciyi aldatmaması, kaliteli mal üretmesi, hatalı ve eksik mallarda değişimi, ölçü, ahlak ve değerleri anlatılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız