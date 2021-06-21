Kırşehir'de esnafa Kovid-19 aşısı olmaları için çağrı yapıldı
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Kırşehir'de esnafa Kovid-19 aşısı olmaları için çağrı yapıldı

Kırşehir'de esnafa Kovid-19 aşısı olmaları için çağrı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları için esnafa çağrıda bulundu.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları için esnafa çağrıda bulundu.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, aşı hakkı bulunan esnafın odaları aracılığıyla başvurmaları halinde İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde aşılama programı yapacaklarını ifade etti.

Daha önce berberler ve kuaförler için program yapıldığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Esnaf olarak yaklaşık 1,5 yıldır devletten destek istiyoruz. Şimdi üzerimize düşen devletimizin temin ettiği aşıları olmaktır. Bu ayın sonuna kadar aşılama yaşı 20'ye kadar düşecektir. Aşı olmaktan çekinen, istemeyen vatandaşlarımıza ve esnafımıza sesleniyorum. Devletimizin yöneticileri aşı olurken siz neden olmayasınız? Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Aşı seçeneklerimiz de var. Aşı olacağız ki bu beladan bir an önce kurtulalım. Normal hayatımıza bir an önce dönelim."

Aşı olmak için başvuru yapmaları halinde birlik binasında Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak aşılama programı oluşturabileceklerini vurgulayan Öztürk, "Mobil aşı ekiplerimiz çalışıyor. Doktoru, hemşiresi ve sağlık memurlarıyla kapı kapı gezerek aşı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerimize birlik binamızda aşı yaptırdık. Farklı iş kollarından aşı hakkı bulunan esnaflarımız oda başkanları aracılığıyla isimlerini liste halinde sunarlarsa aynı imkanı tanımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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