Kırşehir'de esnaf ve iş insanlarına indirimli elektrik

15.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:12

Kırşehir MEPAŞ ekipleri kentteki esnaf ve iş insanlarının elektriği indirimli kullanmaları için protokol düzenledi.

Kırşehir MEPAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEPAŞ Kırşehir İşletme Sorumlusu Murat Yağmur, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yağmur, ziyarette, iş yeri, oda ve vergi kaydı olan esnaf ve sanatkarları ile TSO üyesi iş insanlarının indirimli elektrikten nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi verdi.

Esnaf ve iş insanlarının indirimden yararlanabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Yağmur, indirimde aylık iş yeri elektrik ücretlerini gecikmeye düşmeden ödenmesi şartı bulunduğunu da hatırlattı.

Protokolün 01.04.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında 12 aylık dönem boyunca geçerli olduğunu da vurgulayan Yağmur, MEPAŞ'ın, esnaf ve iş insanlarına kilovat saati 0,47 liradan elektrik tedarik edileceğini ifade etti.

Protokol, Öztürk ile Yılmaz tarafından imzalandı.

Kaynak: AA