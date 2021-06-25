Kırşehir'de esnaf için "aşıya davet" klibi hazırlandı
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Kırşehir'de esnaf için "aşıya davet" klibi hazırlandı

Kırşehir'de esnaf için 'aşıya davet' klibi hazırlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 81,47 olan Kırşehir'de esnafı aşıya teşvik etmek için klip hazırlanarak sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 81,47 olan Kırşehir'de esnafı aşıya teşvik etmek için klip hazırlanarak sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından hazırlanan "aşıya davet" klibi, daha fazla kişiye ulaşması için yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarına da gönderildi.

Klipte KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk'ün esnafa ve vatandaşlara aşı çağırısı ile ilgili görüşlerine yer verildi.

Öztürk, "Bu beladan, illetten kurtulmamız lazım. Normale dönmemiz lazım. Çarşı hayattır, her şeydir. Geleceğimiz için bütün esnafın, herkesin aşı yaptırması gerekir. Çünkü, torununun, çocuğunun geleceği aşıya bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Siyah beyaz görüntüler eşliğinde boş sokaklar ve kapalı dükkanlarla başlayan klipte aşılama ile canlanan çarşılar, pazarlar, cadde ve sokaklara ve esnafın açtığı iş yerlerindeki hareketliliğe yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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