Kırşehir'de eski hükümet konağı binasının yerine 300 öğrenci kapasiteli yurt yapılacak
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Kırşehir'de eski hükümet konağı binasının yerine 300 öğrenci kapasiteli yurt yapılacak

Kırşehir'de eski hükümet konağı binasının yerine 300 öğrenci kapasiteli yurt yapılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, yıkılan Hükümet Konağı'nın yerine 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılacağı bildirildi.

Kırşehir'de, yıkılan Hükümet Konağı'nın yerine 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, eski hükümet konağının yerinde yapımı planlanan Kırşehir Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Akın, incelemenin ardından yaptığı konuşmada, yıkılan hükümet konağının yerine yenisinin yapılması planlanarak 2017 yılında inşaatına başlandığını, yeni bir değerlendirme neticesinde, buranın hem Kırşehirlilere hem de öğrencilere hizmet verecek şekilde planlanmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Hhükümet konağı olarak yapımına başlanan inşaatın yükseköğrenim öğrencilerine yönelik bir yurt olarak tamamlanmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Akın, "Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerekli proje çalışmaları yapılmıştır. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz." dedi.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Dilsiz de otel konforunda hizmet verecek olan öğrenci yurdunun bodrum, zemin + 5 kat olmak üzere inşa edileceğini belirtti.

Yurdun 300 öğrenci kapasiteli olacağına işaret eden Dilsiz, şöyle devam etti:

"Konumu itibariyle şehrin mimari yapısına uygun şekilde projelendirildi. İçerisinde geleneksel dokunuşlar barındırarak modern bir mimariye sahip olacak bu yapının, şehrin prestiji açısından önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz. Giriş katından itibaren kitap kafe, konferans salonu, gençlik merkezi, çok amaçlı salon gibi gençlerimize ve vatandaşlarımıza 7/24 saat esasına göre hizmet verecek üniteler olacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını giderecek kısımlar yer alacaktır."

Önceki projeye sadık kalınarak 7 Nisan 2021 tarihinde mevcut imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlanan projeye yeni yapı ruhsatı verilmesi için Kırşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yapıldığını aktaran Dilsiz, "Yapı ruhsatı verildiği andan itibaren inşaat çalışmalarına hız kazandırılarak kısa sürede inşaat tamamlanacak, tüm Kırşehirli hemşerilerimize ve öğrencilerimize çok amaçlı olarak hizmet verecek bir tesis kazandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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