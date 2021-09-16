Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı - Haberler
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Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Genel

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı "Gadasını aldığım, 7 yıldır özletti kendini" Kırşehir kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra gelecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

"Gadasını aldığım, 7 yıldır özletti kendini"

KIRŞEHİR - Kırşehir kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra gelecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Programları çerçevesinde kent merkezine 7 yıl sonra gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Cacabey meydanını dolduran vatandaşların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Erdoğan'ı bekleyen bir vatandaş; "Kırşehir'e hoş geldiniz, ellerinizden öpüyoruz cumhurbaşkanımız. Seninle gurur duyuyoruz. Allah uzun ömürler versin inşallah, başımızdan eksik etmesin" diyerek dua ederken bir diğeri ise; "Çok heyecanlıyız. Gadasını aldığım, 7 yıldır özletti kendini. Hamt olsun, yakından göreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte çeşitli etkinliklere katılacak.

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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Haber: Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı - Haberler
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