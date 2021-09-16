Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

"Gadasını aldığım, 7 yıldır özletti kendini"

KIRŞEHİR - Kırşehir kent merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra gelecek olmasının heyecanı yaşanıyor.

Programları çerçevesinde kent merkezine 7 yıl sonra gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Cacabey meydanını dolduran vatandaşların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Erdoğan'ı bekleyen bir vatandaş; "Kırşehir'e hoş geldiniz, ellerinizden öpüyoruz cumhurbaşkanımız. Seninle gurur duyuyoruz. Allah uzun ömürler versin inşallah, başımızdan eksik etmesin" diyerek dua ederken bir diğeri ise; "Çok heyecanlıyız. Gadasını aldığım, 7 yıldır özletti kendini. Hamt olsun, yakından göreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte çeşitli etkinliklere katılacak.