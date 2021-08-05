Kırşehir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi tamamlanıyor
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Kırşehir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi tamamlanıyor

Kırşehir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi tamamlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evran Mahallesi Kent Park kenarında yapımı planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha çok katkı sunacaklarını, birlikte zaman geçirerek toplantı ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Merkezin tamamlanma aşamasında olduğunu ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Engelsiz Yaşam Merkezi çevresinde tamamlanacak olan peyzaj çalışmaları sonrasında uygun fitness ve farklı spor aletleri ile ilimiz, engelli yurttaşlarımızın spor ve diğer etkinliklerini yapabilecekleri bir alana kavuşturuldu." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu, engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de engelsiz yaşam için kurumsal iş birliği ve kamusal alanların erişilebilir olması kadar engelli hemşerilerimizin yaşam standartlarının da iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bireysel ve yerel yönetimler olarak gerçekleştirmemiz gereken engelsizleştirme çalışmaları kapsamında engelli hemşerilerimizin ve ailelerinin önümüzdeki günlerde faydalanmaya başlayacakları Engelsiz Yaşam Merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kırşehir'de Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi tamamlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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