Kırşehir'de Engelliler Haftası mesajları
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Kırşehir'de Engelliler Haftası mesajları

Kırşehir'de Engelliler Haftası mesajları
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli mesajında, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana engellilere pozitif ayrımcılık ilkesiyle yaklaştığını anımsattı.

18 yılda yapılan reformlarda engellilere yönelik ciddi düzenlemeler gerçekleştirildiğini aktaran Kendirli, AK Parti'nin engelli vatandaşlara yönelik sosyal politikalarının yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendiğini belirtti.

Kendirli, "Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Engellilerimize sevgi ve anlayışla yaklaşmalı, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza aileleri ile sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ekicioğlu ise toplumun ayrılmaz parçası olan engellilerin, sorunlarının çözümü, üretken ve katılımcı bir yaşam sürmeleri amacıyla gereksinimlerinin karşılanması noktasında herkese görevler düştüğünü kaydetti.

Engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları sevgi ve şefkatin gösterilmesi, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiğini hatırlatan Ekicioğlu, "Unutmayalım ki engelli olmak bir tercih değildir ve herkes engelli adayıdır. Engellerin ortadan kalktığı bir dünya arzusuyla, bütün engelli yurttaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum." sözlerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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