Kırşehir'de engelli hibe desteğine 15 kişi başvurdu
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Kırşehir'de engelli hibe desteğine 15 kişi başvurdu

Kırşehir'de engelli hibe desteğine 15 kişi başvurdu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de engelli hibe desteği için 15 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Kırşehir'de engelli hibe desteği için 15 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda istihdama yönelik farklı konuların görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın, gündem maddeleriyle ilgili konularda sunum yaptığı belirtilen açıklamada, engelli istihdamına yönelik çalışmaların da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 2021 yılı ikinci dönem kendi işini kurma engelli hibe desteğine 15 kişinin başvuru yaptığı belirtilerek, müracaatların kurulun onayına sunulduğu ve komisyonca değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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