02.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:48

Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı

Kırşehir'de emekli öğretmen Ayşe Tekin'e (65) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'halk ozanı' unvanı verildi.

UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı' müzik dalında tescillenen ve 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de emekli halk eğitim öğretmeni 3 çocuk annesi Ayşe Tekin, kentin ilk kadın halk ozanı oldu. Ayşe Tekin, açıklanan sonuç ile mutlu olduğunu belirterek, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehir Ağı' müzik dalında tescillenen Kırşehir'de ilk kadın halk ozanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müziğe merakım çocukluk yıllarına kadar dayanır. Yıllar geçtikten sonra besteler de yapmaya başladım. Çalarım, söylerim, 50'nin üzerinde bestelerim var, şiirler yazarım dedi.

Kaynak: DHA

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