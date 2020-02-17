Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

17.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:00
Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

(35) idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırşehir kent merkezinde esnaf olduğu öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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