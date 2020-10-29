Kırşehir'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı
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Kırşehir'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

29.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:02
Kırşehir'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

E.T. (41) yönetimindeki 40 KK 959 plakalı hafif ticari araç, Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direklerine çarptı.

Ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan E.T. ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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