Kırşehir'de ekmeğe 25 kuruş zam
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Kırşehir'de ekmeğe 25 kuruş zam

18.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:40
Kırşehir'de ekmeğe 25 kuruş zam

Kırşehir'de 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Kırşehir'de 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, ekmeğe yapılan zamla ilgili bilgi verdi.

Girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğin fiyatında artış yapmak zorunda kaldıklarını belirten Öztürk, "İç Anadolu Bölgesi'ni baz aldığımızda en son zam yapan illerden biri Kırşehir. En son verilen zammın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. O zaman 95-110 lira arası olan unun torbası bugün 145-155 lira arasında değişiyor. Bu nedenle yönetim kurulu olarak ekmeğe 25 kuruş zam verdik." dedi.

Karar öncesi Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile de görüştüklerini vurgulayan Öztürk, "Yarın sabahtan itibaren 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlanacak. Esnaf olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Zam yapmama direncimiz diğer illere göre fazlasıyla oldu fakat esnafı da düşünmek lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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