Kırşehir'de Eğitime Kar Tatili

Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA