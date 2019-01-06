Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA