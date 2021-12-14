Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu şahısların evlerinde DEAŞ'da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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