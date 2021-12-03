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Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali İbrahim Akın, Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin sorunları konusunda toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlayan özel bir gün olduğunu söyledi.

Doğuştan veya sonradan meydana gelen engellilik durumunun pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkilediğini anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir sorunu değil, bütün toplumu yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini bertaraf etmede herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan bir konudur. Her insan ilgi ve yetenekleri ile hayatımızda farklı bir yer edinmektedir. Bir insanın engelli olması, onun sosyal ve ekonomik hayata katılarak kendisini ifade etmesine ve başarılı olmasına hiçbir zaman engel değildir. Bu sebeple insani ve evrensel değerleri üstün tutan kadim bir medeniyete sahip olan milletimizin engelli kardeşlerimizi sevgi ve hoşgörü ile kucaklaması, sorunlarına çözümler üretmesi bizi toplum olarak daha da güçlü kılacaktır."

Özel insanlar olarak değerlendirilen engellilerin önündeki engeller kaldırıldığında, toplumun ve devletin desteğini arkalarında hissettiklerinde vurgulayan Akın, insanların kalpleri ve zihinlerindeki engelleri kaldırarak her gün onlarla beraber olduklarını ifade etti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile kentteki özel bakım merkezlerindeki engellilerin hazırladıkları gösteriler sergilendi.

Programın sonunda, Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğu üyelerince seslendirilen Kırşehir türküleriyle engelliler eğlendi.

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Kırşehir'de Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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