Kırşehir'de düğünlerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı Kırşehir'de, düğünlerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerine devam edildiğini belirtildi.

Kırşehir'de, düğünlerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerine devam edildiğini belirtildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü gerçekleştirilen denetimlere Vali İbrahim Akın da katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Düğün sahipleri ve davetlilerin koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlerde Vali Akın'a, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Sağlık Müdürü Ali Bulut da eşlik etti.

Denetleme programında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, düğüne gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi kurallar kontrol edildi.

Ziyaret edilen düğünlerde düğün sahiplerini ve davetlileri alınan tedbirler konusunda uyaran Vali Akın, koronavirüs salgını ile mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.

Gerçekleştirilen denetlemede vatandaşlardan koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uymalarını isteyen Akın, şunları kaydetti:

"Düğünler koronavirüsle mücadelede en hassasiyet göstermemiz gereken etkinliklerdir. Farklı bölgelerden bir araya gelen insanlar düğünlerde bir arada bulunmaktadır. Mutluluğumuzu hüzne dönüştürmemek üzere lütfen tedbirimizi alalım. Salgın hastalıkla mücadele için önemli olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi geçmiş değil, rehavete kapılmadan tedbirimizi alalım."

Denetleme programı maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, düğüne gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirlerin denetlenmesi ve Vali Akın'ın vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunması ile sona erdi.

Kaynak: AA