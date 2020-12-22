Kırşehir'de domuz sürüsüne çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir'de domuz sürüsüne çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:16
Kırşehir'de domuz sürüsüne çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de domuz sürüsüne çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'de domuz sürüsüne çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Serdal Tetik idaresindeki 06 ADA 60 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çiftçikmehmetağa köyü yakınlarında yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan araç, şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan Metin Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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