Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
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Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı.

Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, yollarda su birikintileri oluştu.

Araçlar ve vatandaşlar cadde ve sokaklarda ulaşımda zor anlar yaşadı.

Terme ve Atatürk caddelerinde bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesinde vatandaşlara yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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