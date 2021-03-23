Kırşehir'de dolu etkili oldu
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Kırşehir'de dolu etkili oldu

23.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:48
Kırşehir'de dolu etkili oldu

Kırşehir'de yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırşehir'de yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkez ve ilçelerde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, öğleden sonra doluya dönüştü.

Aralıklarla devam eden dolu nedeniyle kent merkezindeki bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu, cadde ve sokaklarda yürüyenler zor anlar yaşadı.

Merkez ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri, Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskınlarıyla ilgili vatandaşlara yardımcı oldu.

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümde denetim yapan trafik ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında dolu ve yıldırım düşmesi tehlikesine karşı sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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