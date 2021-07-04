Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar

Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de bir internet sitesi üzerinden 160 bin liraya satışa çıkarılan otomobili alma bahanesiyle Çorum'dan gelen 3 dolandırıcı, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Yozgat'ta yakalandı.

Kırşehir'de bir internet sitesi üzerinden 160 bin liraya satışa çıkarılan otomobili alma bahanesiyle Çorum'dan gelen 3 dolandırıcı, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Yozgat'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de yaşayan A.A. aracını satmak için internet üzerinden ilan verdi. Çorum'dan arayan dolandırıcı ise A.A.'nın aracını ilanda gördüğünü ve aracı almak istediğini söyledi. İddiaya göre Çorum'dan Kırşehir'e gelen B.T. (22), H.S.(28) ve A.Ö. (51), araç sahibi A.A. ile 160 bin liraya anlaştı. A.A.'dan vekalet alan H.S. ve A.Ö., otomobili sanayiye götürmek istediklerini söyleyerek ortadan kayboldu. B.T. ise A.A'yı bir süre oyalamaya devam etti. Kırşehir'de galericiler sitesine giden B.T. ve H.S., 140 bin liraya aracı bir oto galericiye sattıktan sonra H.S.'yi de alarak Kırşehir'den ayrıldı.

A.A.'nın durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan B.T., H.S. ve A.Ö., Kırşehir'de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Diego Costa Metin Oktay Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de dolandırıcılık yaptılar, Yozgat'ta yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:19:29. #1.15#

title