Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

06.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:12
Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de inşaat firmalarını dolandırdıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de inşaat firmalarını dolandırdıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki 3 inşat firmasının yetkilileri, inşaat iskelesi sattıkları kişilerin verdiği çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. ve Ç.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bitlis
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 00:13:40. #1.16#
title