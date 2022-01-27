Kırşehir'de doğaya ve parklara yiyecek bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yaban ve sokak hayvanları için doğaya ve parklardaki barınaklara yem ve mama bırakıldı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Osman Uçar ve Tuncay Polat ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Kardeşlik Ormanı ile kent merkezindeki parklarda çalışma yaparak, çetin kış şartlarında sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu.

Ormanlık alana yem bırakan ekipler, İkizarası Kent Park ile farklı parklardaki sokak hayvanı barınaklarına mama koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar yağışının yoğun olduğu ve doğa örtüsünün karla kaplandığı günlerde hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara yem bırakıldığını ifade etti.

Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davrandıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumanın önemine inanıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz kutulara yem bırakıyoruz. Yem bırakma işlemlerimiz belli aralıklarla devam edecek."

Ekicioğlu, esnafa ve duyarlı vatandaşlara çağrı yaparak, evlerdeki yemek artıklarını sokak hayvanları için belirli noktalara bırakmalarını istedi.