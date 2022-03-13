Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
SUSUZ, KARS (AA) - Kırşehir'de buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kayseri'den Adapazarı'na buğday taşıyan A.G idaresindeki 38 AAD 214 plakalı tır, Mucur'un Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki buğdayların bir kısmı yol kenarına saçıldı.
AA / Serkan Güner - Güncel