Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kırşehir'de buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

SUSUZ, KARS (AA) - Kırşehir'de buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kayseri'den Adapazarı'na buğday taşıyan A.G idaresindeki 38 AAD 214 plakalı tır, Mucur'un Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki buğdayların bir kısmı yol kenarına saçıldı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Kayseri, Buğday, Susuz, Güncel, Haberler

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