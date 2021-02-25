Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
25.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:08
Kırşehir'de araç lastiği yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kırşehir'de araç lastiği yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri kara yolunda Erhan E. idaresindeki 40 AJ 353 plakalı araç lastiği yüklü tır, Gölhisar Mahallesi kavşağında devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner