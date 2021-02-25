Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

25.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:08
Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kırşehir'de araç lastiği yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kırşehir'de araç lastiği yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kayseri kara yolunda Erhan E. idaresindeki 40 AJ 353 plakalı araç lastiği yüklü tır, Gölhisar Mahallesi kavşağında devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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