Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
03.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:46
Kırşehir'de devrilen karkas et yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırşehir'de devrilen karkas et yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri'den Ankara istikametine giden Taner Özdoğan (54) idaresindeki 44 LY 333 plakalı tır, Mucur ilçesi İnanç mevkisinde devrildi.
Araçta sıkışan sürücü Özdoğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Özdoğan'ın cesedi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tırın dorsesinde bulunan karkas etlerin bir kısmı etrafa saçıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner