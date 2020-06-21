Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
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Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
21.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:20

Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırşehir - Yozgat kara yolu Külhüyük yolu civarında Dede Çetin (61) yönetimindeki 06 SDD 96 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Çetin'in cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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