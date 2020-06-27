Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
27.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:39
Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Yiğit (40) yönetimindeki 40 AE 095 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Çiçekdağı kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kara yolundan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Yiğit'in öldüğünü belirledi.
Yiğit'in cesedi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA