Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
25.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:07
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Öztürk (53) idaresindeki 40 BC 786 otomobil, Karacaören-Boztepe yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Öztürk'ün Boztepe Aile Sağlığı Merkezi'nde sağlık memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız