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Kırşehir'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Kırşehir'in Özbağ beldesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Kırşehir'in Özbağ beldesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Beldeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Bayram S. (51) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Karşıyaka, Kırşehir, Polis, Güncel, Haber

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