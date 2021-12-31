Kırşehir'de denetim yapan polisler sürücülerin yeni yılını kutladı - Haberler
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Kırşehir'de denetim yapan polisler sürücülerin yeni yılını kutladı

Kırşehir'de denetim yapan polisler sürücülerin yeni yılını kutladı
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, kara yolunda uygulama yapan polisler, uyarıda bulundukları sürücülerin yeni yılını kutladı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kara yolunda uygulama yapan polisler, uyarıda bulundukları sürücülerin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesinde Ankara- Kayseri kara yolu ile çevre illerle bağlantı yollarında uygulama yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Sürücüleri dikkatli araç kullanmaları, telefonla konuşurken, uykusuz, yorgun araç kullanmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, uzun yola çıkanlardan da dinlenme tesislerini kullanmalarını istedi.

Trafik kurallarını içeren broşürler dağıtan ekipler, sürücülerin yeni yılı da kutlayarak çikolata ikram etti.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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