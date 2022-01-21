Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda Iraklı şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "keskin nişancısı" olduğu öne sürülen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Iraklı şüpheli M.İ.Y.S. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
M.İ.Y.S'nin örgütte keskin nişancı olduğu öne sürüldü.
AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri