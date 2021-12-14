Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'de DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Irak'ın kuzeyinde 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı / Serhat Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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