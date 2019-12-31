Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

31.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:54

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşılan 5 kişinin Kırşehir'de yakalanması çalışması başlattı. Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda sonucunda farklı mahallelerde bulunan evlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda DEAŞ militanı oldukları öğrenilen M.A.Ş.H., S.Z.H., H.S.Ş.E., T.S.Ş.E., F.TS.E., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ve ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA